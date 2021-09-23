Konyaspor Trabzonspor maçı canlı şifresiz izle (bein sports izle)

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23 Eylül 2021 16:58
Konyaspor Trabzonspor maçı canlı şifresiz izle (bein sports izle)
Reklamsız beIN Sports 1 Canlı Konyaspor Trabzonspor izle! Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, HD izlemek için buraya tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI



41. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 10 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü.

Konya'da en çok beraberlik

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalarda en çok beraberlik sonucu alındı.

Konya'da oynanan 20 karşılaşmanın 7'sini Trabzonspor, 4'ünü ise İttifak Holding Konyaspor kazanırken, 9 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde 17 maçtır yenilmiyor

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 17 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 17 maçında 8 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek 198 gündür yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçında kaybetmemesi halinde deplasmanda yenilmezlik rekorunu kıracak. 20 dış saha maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik alarak 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan deplasman yenilmezliği rekoruna ortak olan Karadeniz ekibi rakibi karşısında rekor maçına çıkacak.

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