Konyaspor Trabzonspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?



KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.



27 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



Konyaspor-Trabzonspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'dan itibaren A Spor'da şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.







Genel Bilgiler . Kupanın son 16 turunda oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.27 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.Konyaspor-Trabzonspor maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'dan itibaren A Spor'da şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.





- Son 10 yılda, Mehmet Özdilek ile Rıza Çalımbay 13 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaMehmet Özdilek yönetimindeki takımlar 2 , Rıza Çalımbay yönetimindeki takımlar6 galibiyet elde ederken 5 maçta beraberlikle sonuçlandı.



- 41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.



- Ev sahibi takımda Abdou Traore, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Mehdi Bourabia, Vedat Bora, Jens Jonsson, Malick Evouna, Amir Hadziahmetovic, Wilfred Moke, misafir takımda ise Dame N'Doye sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



Ev Sahibi



- Hakem Bülent Yıldırım yönetiminde çıktığı 24 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.



Konuk Ekip



- Hakem Bülent Yıldırım yönetiminde çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Atiker Konyaspor 3, Trabzonspor 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.



- Atiker Konyaspor 9 gol atarken, Trabzonspor 9 golle karşılık verdi.



- 7 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.



- Atiker Konyaspor 6 ve Trabzonspor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.



- Atiker Konyaspor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- Son 10 yılda, Mehmet Özdilek ile Rıza Çalımbay 13 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaMehmet Özdilek yönetimindeki takımlar 2 , Rıza Çalımbay yönetimindeki takımlar6 galibiyet elde ederken 5 maçta beraberlikle sonuçlandı.- 41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.- Ev sahibi takımda Abdou Traore, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Mehdi Bourabia, Vedat Bora, Jens Jonsson, Malick Evouna, Amir Hadziahmetovic, Wilfred Moke, misafir takımda ise Dame N'Doye sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Bülent Yıldırım yönetiminde çıktığı 24 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.- Hakem Bülent Yıldırım yönetiminde çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti.- Atiker Konyaspor 3, Trabzonspor 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.- Atiker Konyaspor 9 gol atarken, Trabzonspor 9 golle karşılık verdi.- 7 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.- Atiker Konyaspor 6 ve Trabzonspor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Konyaspor-Trabzonspor karşı karşıya gelecek.