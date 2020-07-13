Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Konyaspor'da Başakşehir galibiyeti sonrası yeşil-beyazlı futbolcular açıklamalarda bulundu.



Başakşehir'e iki gol atan Farouk Miya "Takım olarak olağanüstü oynadık. Taraftarların, bize olan desteğini karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Konyaspor'u ligde tutacağız." ifadelerini kullandı.



Uğur Demirkol karşılaşma sonrası "İnananlar her zaman kazanır. Konyaspor'u küme düşürmeyeceğiz" dedi.



Ömer Ali Şahiner ise "Kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yoktu ama kazandığımız zaman neler kazanabileceğimizi çok iyi biliyorduk. Final haftalarına yakışır bir maç oldu. Konyaspor bir alt ligi hak etmiyor" diye konuştu.



