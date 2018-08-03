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Konyaspor, Samuel Eto'o'nun sözleşmesini fesh ediyor

Atiker Konyaspor, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun sözleşmesini fesh etme kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com
Konyaspor, Samuel Eto'o'nun sözleşmesini fesh ediyor
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03 Ağustos 2018 17:03
Atiker Konyaspor, Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o'nun sözleşmesini fesh etme kararı aldı.

Son dönemde yaşadığı sorunlar ve ekonomik maliyetinin yüksek olmasından dolayı Eto'o ile yollarını ayırma kararı alan Konyaspor, Kamerunlu futbolcu ile sözleşme fesih işlemleri için bir araya gelecek. Alacağı 2.5 milyon euroyu talep eden Eto'o'yu ikna etmeye çalışacak olan Konyaspor Yönetimi yarın Kamerunlu futbolcunun menajeri ile ilk görüşmesini gerçekleştirecek.

Eto'nun Konyaspor'daki durumu hakkında kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Kulüp olarak Eto'o'nun performansından dolayı yaşadığı bir sorun yok ancak ekonomik bazı gerçekler var ve yönetim sözleşme şartları üzerinde görüşüyor" dedi.

Öte yandan Konyaspor'a veda etmeye hazırlanan Samuel Eto'o için Fransa Ligue 1 takımlarından Nimes bağış kampanyası düzenledi. Eto'nun transferi için 5 milyon euroluk bağış toplamayı planlayan Nimes, internet üzerinden yaptığı organizasyonda şu ana kadar 470 euro topladı. Eto'o da kendisi için düzenlenen bağış kampanyasına destek oldu.

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