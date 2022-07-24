Konyaspor, rövanş hazırlıklarını sürdürdü

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus ekibi BATE Borisov ile sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Konyaspor, BATE Borisov'u 28 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırlayacak.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve topla oyunla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Konyaspor, BATE Borisov'u 28 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırlayacak.
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