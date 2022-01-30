Konyaspor, Robert Muric'i bitiriyor

Transferin hızlı ekibi Konyaspor, Başakşehir'e giden Serdar Gürler'in boşluğunu Robert Muric'le dolduruyor. Yeşil beyazlılar, ülkesinin Rijeka takımında forma giyen Hırvat sağ kanadın kulubüyle anlaştı.25 yaşındaki oyuncu, kendisine yapılan teklife onay verirse imzalar atılacak.
Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Robert Muric, bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 15 karşılaşmada 7 gol, 6 asistle oynayarak dikkat çekti.
Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Robert Muric, bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 15 karşılaşmada 7 gol, 6 asistle oynayarak dikkat çekti.