Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ikinci sırasında yer alan İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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05 Nisan 2022 00:19
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda yapılan "core" çalışmasının ardından çabukluk hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdman, koşu ve topla oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

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