Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda yapılan "core" çalışmasının ardından çabukluk hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdman, koşu ve topla oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.



Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.





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