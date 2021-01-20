Konyaspor, Rahmanovic'i transfer etti

İttifak Holding Konyaspor, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından FK Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic'i renklerine bağladı

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Konyaspor, Rahmanovic'i transfer etti
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20 Ocak 2021 20:30
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından FK Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, on numara ve orta sahada oynayabilen Rahmanovic ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek olan Boşnak futbolcu, FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta 6 gol attı.

 



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