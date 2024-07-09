Konyaspor, Nzonzi ile yollarını ayırdı

Konyaspor; Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile yollarını ayırdı, Uğurcan Yazğılı'nın sözleşmesini ise 2026 yılına kadar uzattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Konyaspor, Nzonzi ile yollarını ayırdı
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09 Temmuz 2024 12:04
Son güncelleme 09 Temmuz 2024 17:04
 Konyaspor; Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile yollarını ayırırken, Uğurcan Yazğılı'nın sözleşmesini ise 2026 yılına kadar uzattı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Konya'da kendi tesislerinde gerçekleştiren Konyaspor, ikinci etap çalışmalarına dün Kayseri'de başladı. Yeşil-beyazlılarda bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Steven Nzonzi yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, 2.5 yıldır yeşil-beyazlı formayı giyen ve 60 maçta görev alan Uğurcan Yazğılı'nın sözleşmesini ise 2026 yılına kadar uzattı.

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