Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı transfer etti

Konyaspor, geçen sezon Çorum'da forma giyen Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Nafican Yardımcı'yı transfer etti
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11 Ağustos 2021 23:43
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçen sezon TFF 2. Lig temsilcisi Çorum'da forma giyen sol bek Nafican Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Kulüp açıklamasına göre, Nafican Yardımcı için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yönetim kurulu üyesi Ömer Demirhan'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi ve oyuncuyla 4 yıllık mukavele yapıldı.

Burada transferiyle ilgili görüşlerini aktaran Nafican Yardımcı, "Konyaspor'u seçmemdeki neden, gençlere verilen önemdir. Elimden geleni yapacağım. Forma savaşında ben de varım. Konyaspor taraftarının büyüklüğünü biliyorum. Taraftarlarımız bu sezon maçlara gelecekler. Onların desteklerini her zaman arkamızda hissedeceğiz. Onlar için sahada savaşacağız." ifadelerini kullandı.

 


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