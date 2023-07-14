Konyaspor, M'Baye Niang'ı bitiriyor!

Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Anadolu ekibi Konyaspor güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Yeşil-Beyazlılar, Senegalli forvet M'Baye Niang'ın peşinde. Konyaspor, kariyeri boyunca Milan, Rennes, Torino gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun transferinde önemli mesafe katetti.
Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Auxerre'de geçiren golcü, takımının küme düşmesiyle serbest oyuncu durumuna geçti. La Liga'ya yeni yükselen Las Palmas'ın da Niang için teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
32 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
M'Baye Niang geçtiğimiz yıl Auxerre formasıyla 32 maçta sahaya çıkarken 7 gol kaydetti.
Yeşil-Beyazlılar, Senegalli forvet M'Baye Niang'ın peşinde. Konyaspor, kariyeri boyunca Milan, Rennes, Torino gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun transferinde önemli mesafe katetti.
Geçen sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Auxerre'de geçiren golcü, takımının küme düşmesiyle serbest oyuncu durumuna geçti. La Liga'ya yeni yükselen Las Palmas'ın da Niang için teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
32 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
M'Baye Niang geçtiğimiz yıl Auxerre formasıyla 32 maçta sahaya çıkarken 7 gol kaydetti.