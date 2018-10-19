"Üst sıralara çıkmak istiyoruz"

"Lig, zorlu bir maraton"

"Diğer kulüplere göre maddi olarak daha iyiyiz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy, ligi ilk 7'de bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Devre arasına kadar hedefimiz ise 25 puanın üzerinde tamamlamak." dedi.Aksoy, yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşadıkları olumsuzlukları geride bıraktıklarını söyledi.Yaşanan olumsuzlukların birtakım sebeplerinin olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Sakatlıklar, şansızlıklar ve sezon başındaki transferler. Sonuçta ortada ligde kalmayı başarmış bir Konyaspor var. Bu sene lige önceki yılların da başarısıyla özdeşleşen bir Konyaspor olarak başladık." diye konuştu.Aksoy, sezon başında yeni yönetim ve teknik kadronun iş başına geldiğini hatırlatarak, "Ancak takımın kemik kadrosunda çok fazla değişiklik yapmadan, 3-4 transferle sezona başladık. Geçmiş yıllara göre lige çok iyi başlangıç yaptık. Şu anda ligin 8. haftasında 12 puanla 7. sırada yer alıyoruz. Aslında daha iyi puanda da olabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.Takımın performansından çok memnun olduklarını ifade eden Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Aslında oynadığımız oyuna göre şu anda sıralamadaki puanımızın da üstünde bir yerlerde olmamız gerekiyordu. Ama maçlarda yaşadığımız bazı şanssızlıkların yanı sıra elde ettiğimiz pozisyonları değerlendirememiz, sıralamadaki yerimizi etkiledi. Eksikliklerimizi gidermek için milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. İnşallah oradan da 3 puanla döneriz. Bundan sonra da galibiyetler elde ederek üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz."Devre arası transfer dönemine ilişkin de değerlendirmede bulunan Aksoy, "Şu anda transfer konusuna girmek için çok erken. Önümüzdeki maçlarda herhangi bir sakatlık ya da form düşüklüğü olduğu zaman devre arasına doğru çözüm için bunlar konuşulur. Ama şu anda yönetim olarak öyle bir plan içerisinde değiliz. Transfer ihtiyaç veya değil, bunları devre arasındaki duruma göre oturup konuşacağız." ifadelerini kullandı.Aksoy, takımda huzurlu bir ortamın bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:"Bunun da başarıyı getireceğine inanıyoruz. Yönetim, teknik ekip, takım ve en büyük destekçimiz olan taraftarımız birlik ve beraberlik içinde. Bundan sonraki maçlarda daha ileriye gideceğimizi düşünüyoruz. Transferlerin de zaman içerisinde takıma uyum sağlamasıyla, formda olmayan arkadaşlarımızın da form kazanmasıyla mücadele ve futbol seviyesi daha üst seviyeye çıktı. Bütün bunlar ilerleyen haftalarda galibiyetlerle daha fazla buluşacağımızı gösteriyor. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Ligi ilk 7'de bitirmek istiyoruz. Devre arasına kadar hedefimiz ise 25 puanın üzerinde tamamlamak. Onun üzeri ne olur bilemiyorum. Lig, zorlu bir maraton. Umarım başarırız."Kulübün maddi olarak fazla sıkıntısının bulunmadığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:"Kulübün maddi sıkıntısı aslında Türk futbolunun sıkıntısı. Ülkemizin şu anda yaşadığı ekonomik şartlar da tuzu biberi oldu. Özellikle kurdaki oynama öngörmediğimiz maliyet artışlarına sebep oldu. Şu anda biz de zorlanıyoruz. Ama diğer kulüplere göre maddi olarak daha iyiyiz. Ödemelerimizi mümkün olduğu kadar aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Şu anda ödemelerle ilgili kulübümüzde genel bir sıkıntı görünmüyor. Galibiyetlerle kulübümüzün gelirlerini artırarak, ekonomik sıkıntıya girmeden seneyi bitiririz diye umut ediyorum. Mali durumu düzeltmek için yönetim kurulumuz, başkanımız Hilmi Kulluk önderliğinde ciddi şekilde çalışmalarına devam ediyor. İnşallah kazandıracağımız en büyük imkanlardan biri de mali bütçeyi düzeltmek olacak."