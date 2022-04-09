Konyaspor: "Karanlık tipler bizi mağlup etti"

İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'a yenildikleri maçın ardından resmi sitede yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, Ali Şansalan isimli hakem ve federasyonun tüm kurullarını dizayn etmeye çalışan bir takım karanlık tipler tarafından mağlup edildi." denildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor: 'Karanlık tipler bizi mağlup etti'
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09 Nisan 2022 23:21
İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:

"Bugün ne yazık ki Konyaspor'umuz, Ali Şansalan isimli hakem ve federasyonun tüm kurullarını dizayn etmeye çalışan bir takım karanlık tipler tarafından mağlup edildi.

Kapalı kapılar ardında maçların sonuçlarını, atanacak hakemleri, ligin sıralamasını belirlemeye çalışanlar, sistemin dışına atılmadıkça ülke futbolu yok olma serüvenini acı deneyimlerle sürdürecektir.

Sahaya çıktığımız andan itibaren, koruma timi gibi hareket eden ve puanlarımızı çalanlar, tarafımızca hiçbir zaman hoşgörü ile karşılanmayacak ve yaşananlar unutulmayacaktır.

Bilinmesini isteriz ki; 100 yıllık çınar Konyaspor camiası, bu ve benzeri nobran, yanlı tutumlara karşı çok güçlü bir belleğe sahiptir. Konyaspor camiası ve tüm Konyalılar birlik, beraberlik içinde bugüne kadar tüm zorlukları aştığı gibi mevcut durumda da ivedilikle gerekeni yapacaktır."

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