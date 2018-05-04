Konyaspor Karabükspor'a yıldızından yoksun çalıştı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.Futbolcular, 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idmanı el topu ve reaksiyon-sürat çalışmasıyla tamamladı.Antrenmanda, tedavisine devam edilen Abdou Razack Traore takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde koşu ve topla çalışma yaptı.