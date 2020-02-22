Konyaspor kaçtı, Kayserispor yakaladı!

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Konyaspor, 8. dakikada Ömer Ali Şahiner ile öne geçti. Hadziahmetovic, 44. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor, 45+3. dakikada Artem Kravets ile farkı 1'e indirdi.Kayserispor, 86. dakikada inanılmaz bir bölüm sonrası eşitliği sağladı. Konyaspor'da Thuram kaleciyi geçtikten sonra şutunu çekti ancak Kayserispor savunmacısı Sapunaru yatarak topu çizgiden çıkardı. Bu topun devamında Kayserispor, Pedro Henrique ile eşitliği sağladı.Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Konyaspor, puanını 21'e çıkardı. Kayserispor ise 16 puanla son sırada kaldı.Konyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kayserispor ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.40. dakikada Diego'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere çeldi.57. dakikada Lopes'in sağdan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kurtardı.86. dakikada konuk ekip önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Hurtado'nun ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Thuram, kaleci Lung'tan sıyrılarak vuruşunu yaptı ancak kaleye doğru giden meşin yuvarlağı Sapunaru uzaklaştırdı.87. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Mensah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.üyükşehir Belediyesi Kadir HasArda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahtiyar BirinciLung, Lopes, Diego, Sapunaru, Situm (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Djedje, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Henrique (Dk. 90+1 Aksel Aktaş), KravetsSerkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk 89 Volkan Fındıklı), Mak (Dk. 74 Hurtado), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Thuram)Dk. 8 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+2 Kravets, Dk. 87 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)Dk. 22 Mensah, Dk. 23 Sapunaru, Dk. 90 Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 23 Milosevic, Dk. 40 Hadziahmetovic, Dk. 65 Mak, Dk. 74 Jonsson, Dk. 76 Thuram (İttifak Holding Konyaspor)