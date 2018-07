Konyaspor, Jevtovic'i resmen açıkladı

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Sırbistan'ın Partizan Belgrade takımında forma giyen Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.''Atiker Konyaspor'umuz Sırbıstan'ın Partizan takımında forma giyen Marko Jevtovic'i renklerine bağladı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine İkinci Başkanımız Selçuk Aksoy, transfer komitesinde yer alan yöneticilerimizden başkan yardımcımız Abbas Kılıç, As Başkanımız Osman Koçak ve futbolcumuz Marko Jevtovic katıldı.Törende bir konuşma yapan İkinci başkanımız Selçuk Aksoy "Atiker Konyaspor'umuz için son derece önemli bir ismi kadromuza dahil ettik. Marko Jevtovic genç yaşına rağmen takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında forma giydi. Fizik avantajını iyi kullanabilen, mücadeleci, pes etmeyen aynı zamanda topu oyuna iyi sokabilen ve son 2.5 sezonda 150'ye yakın maçta forma giyen devamlılığı olan bir futbolcu. Bugün burada 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladık. Kendisinin bu dönem içinde kulübümüze büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle Marko'ya hoş geldin diyor her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Kendisini yeşil beyazlı renklere bağlayan imzanın sonrasında duygularını ifade eden Marko Jevtovic ise "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir takımdan başka büyük bir takıma geldim. Kariyerimi burada daha da geliştirmek istiyorum ve antrenmanlara katılıp maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum.Vücuduma ve sağlığıma çok önem veriyorum. Eski takımımda çok iyi bir sağlık ekibimiz ve fiziksel kondisyoner hocalarımız vardı. Onlarında büyük yardımı oldu. Çünkü orada olduğum zaman zarfı içerisinde birçok maç oynadık. Lig maçları olsun kupa maçları olsun, Avrupa'da da yer aldık. Böylelikle kazanma ruhunu da bir şekilde ben de edinmiş oldum. Bu ruhu burada da aynı şekilde göstermek istiyorum.Buraya gelmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de Konyaspor hedefleri olan büyük bir takım. Son iki senedir Avrupa'da yer almıştı ve bu sene de Avrupa'da yer alma gibi büyük bir hedefi var. Takımımızın tıpkı bende olduğu gibi kazanma ruhu çok baskın. Ben de özellikle Türkiye Ligi'nde yer almak istiyorum. Eminim ki Konyaspor bu sezon ligin zirvelerinde bir yerde olacak ve Avrupa'ya gitmeyi başaracak.Tabi ki buraya gelmeden önce taraftarın mükemmelliğini görme fırsatım oldu. Her maçta gelip takımı destekliyorlar. Önceki takımımda da böyleydi. Nereye gidersek gidelim bizden desteklerini esirgemiyorlardı. Biliyorsunuz ki bir futbolcu için sevilmek, desteklenmek çok önemlidir. Onların bu desteklerinin takıma kazanma yolunda çok itici bir güç olacağına inanıyorum" dedi.''