Konyaspor: 'İyi bir mücadele oldu'

TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada milli araya girmeden önce bu maçı kazanmak istediklerini galibiyet için sahaya çıktıklarını dile getirdi.



Gerideki oyuncuların topu oyuna sokmasında sıkıntı yaşadıklarını anlatan Albayrak, "İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle biraz daha rakip sahada oyun oynamaya başladık, pozisyonlara da girdik. Direkten dönen bir topumuz vardı. Rakibimizin de pozisyonu vardı. Onların girdiği pozisyon da gol olabilirdi. İyi bir mücadele oldu." diye konuştu.



Albayrak, savunmada daha dikkatli olmaya çalıştıklarını ancak hem savunmayı hem de hücumu aynı anda yapabilmeleri gerektiğini, takımın ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.





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