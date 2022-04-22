Konyaspor, İlhan Palut ile '100' dedi

Konyaspor Teknik direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de Gaziantep karşısında kazanılan galibiyet ile birlikte kariyerinin 100.galibiyetini yaşadı.



İlk olarak 2016-2017 sezonunda TFF1.Lig'de yer alan Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki çalıştırıcı İlhan Palut, Güneydoğu ekibi ile şampiyonluk yaşadı. 971 günlük Hatayspor macerasına tam 104 maç sığdıran Palut, bu maçların 60'ından zaferle ayrılırken, 26 maçta da berabere kaldı. Deneyimli çalıştırıcı 1.98 puan ortalaması yakalarken, 18 maçtan sise puansız ayrıldı. Teknik direktörlük kariyerinin ikinci takımı olan Göztepe'de 433 günlük süre zarfında 47 maçta takımın başında olan İlhan Palut, bu maçların 15'i kazandı, 14'ünde berabere kaldı ve 18'ini ise kaybetti.



İzmir ekibi ile 1.26 puan ortalaması yakalayan başarılı antrenörün bir sonraki durağı Konyaspor oldu.



45 yaşındaki çalıştırıcı yeşil-beyazlı ekip ile 11 Şubat 2021 tarihinde anlaşma sağladı. Palut, ilk maçına Türkiye Kupası Çeyrek finalde Beşiktaş'a karşı çıktı ve sahadan penaltılar sonucu rakibine 4-1'lik skorla mağlup olmuştu. 2020-2021 sezonunda 19 maçta takımın başında olan Palut, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1.37 puan ortalaması yakaladı.



2021-2022 sezonunda ise şu ana kadar 34 maça çıkan yeşil-beyazlı çalıştırıcı, 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 1.85 puan ortalaması tutturdu. Söz konusu bin 840 günlük Teknik Direktörlük kariyerinde 100.galibiyetini Gaziantep karşısında alan başarılı çalıştırıcı İlhan Palut, Konyaspor'un başında Şampiyonlar Ligi'ne giderek adını yeşil-beyazlı kulübüne tarihine yazdırmak istiyor. (Konya Postası)





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