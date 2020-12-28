Konyaspor ile Rizespor, yine dengede!

⚽7' Hadziahmetovic

⚽65' Tunay Torun

🔴90+4' Yasin Pehlivan



📈İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.



📉Konyaspor, Çaykur Rizespor'a karşı 3 maç sonra puan aldı. pic.twitter.com/RElEkwlbTk



— Sporx (@sporx) December 28, 2020

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynananm ücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Konyaspor, 7. dakikada Amir Hadziahmetovic'in golüyle öne geçti. Rizespor, 65. dakikada Tunay Torun ile eşitliği sağladı. Rizespor'da Yasin Pehlivan 90+4. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından her iki takım da puanlarını 14 maçta 19'a yükseltti.Konyaspor, ligde bir sonraki maçını 2 Ocak 2021'de Hatayspor ile deplasmanda oynayacak. Rizespor ise 3 Ocak 2021'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek.2. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.10. dakikada ceza sahası için kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutunda, top yandan auta çıktı.20. dakikada Samudio'nun sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın vuruşunda, top auta gitti.31. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fernando'nun sert şutunda, kaleci Sehic soluna gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.90+4. dakikada Yasin Pehlivan'ın Daci'ye müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Burak Şeker, Yasin Pehlivan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.: MEDAŞ Konya Büyükşehir: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 18 Uğur Demirok), Shengelia (Dk. 84 Kravets), Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 68 Milosevic), Hadziahmetovic, Daci: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano (Dk. 77 Donsah), Yasin Pehlivan, Tunay Torun (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fernando (Dk. 83 Alberk Koç), Samudio (Dk. 70 Michalak), Skoda: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Tunay Torun (Çaykur Rizespor): Dk. 90+4 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor): Dk. 25 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 56 Uğur Demirok (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 54 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)