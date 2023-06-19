Konyaspor iki oyuncuyla masada

Konyaspor'da transfer bilmecesi erken başladı. Sezonun sona ermesinin ardından öncelikli olarak iç transfere yönelen Anadolu Kartalı, takımda sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno ile masaya oturmuştu. Gelinen son noktada oyuncularla pazarlıkların sürdüğü öğrenildi



Pozuelo ve Marlos masada



Konyasporlu kurmaylar, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yapılan ilk görüşmenin ardından önceliğini iç transfere verdi. Devre arası transfer döneminde yarım sezonluk sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Alejandro Pozuelo ve kanat Marlos Moreno ile masaya oturan yönetim, oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.



Dış transferde Stanojevic bekleniyor



Anadolu Kartalı dış transferde de teknik direktör Aleksandar Stanojevic'i beklemeye koyuldu. Sezonun sona ermesinin ardından tatile çıkan Sırp teknik adamın, birkaç gün içinde şehre döneceği ve yönetimle masaya oturacağı öğrenildi. Yapılacak toplantıda Konyaspor'un dış transferdeki politikasının belirleneceği ifade edildi. (Kaynak: Yeni Konya)





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