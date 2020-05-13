Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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13 Mayıs 2020 20:09
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde devam eden idman, top çalışmasıyla sona erdi.

İttifak Holding Konyaspor, yarın (14 Mayıs) yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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