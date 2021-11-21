Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Zymer Bytqi, 63'te Mpoku ve 90'da Michalak kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 26 yaparken, üst üste 4. galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor ise 7 puanda kalarak bu sezon 10. kez yenildi.



Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Rizespor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)



1. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Cikalleshi'nin araya gönderdiği pasta, Umar'ın uzaklaştırmak istediği top Bytyqi'nin önüne düştü. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Bytyqi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0



10. dakikada Boyd'nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.



12. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Boyd'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



33. dakikada Boyd'un sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, arka direkte topa yükselen Bolosie'nin vuruşunda top üstten auta gitti.



37. dakikada Boyd'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top direkten döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.



İkinci yarıdan dakikalar birazdan...





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