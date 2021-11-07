Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Göztepe, Konyaspor'u konuk etti.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. ve 75. dakikalarda Sokol Cikalleshi kaydetti.



Göztepe'nin 45+6. dakikada Kahraman Demirtaş ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.



Göztepe'de Yalçın Kayan, 45. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Göztepe ise 9 puanda kaldı.



Konyaspor, milli ara sonrasında Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise Kayserispor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Lourency'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



18. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde meşin yuvarlakla buluşan Yalçın'ın şutunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.



23. dakikada Endri Çekiçi'nin pasıyla topla buluşan Skubic'in sert şutunda, direğe çarpan top üstten auta çıktı.



25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in yaptığı ortada arka direkte boş durumda bulunan Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



45+6. dakikada sağ taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk önce gol kararı veren hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda elle müdahale olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.





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