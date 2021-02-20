Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor 3-2'lik skorla kazandı. Malatyaspor 24 ve 45. dakikalarda Adem Büyük'ün golleriyle öne geçerken, Konyaspor'da Ismael Diomande 72'de farkı bire indirdi. 80'de Sokol Cikalleshi skoru eşitledi. 84'te Cikalleshi takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Malatyaspor 30 puanda kalırken, 3 puan hasreti 5 maça çıktı. Konyaspor da 30 puana yükselirken üst üste ikinci galibiyetini elde etti.



Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Wallece'ın vuruşunda, top az farkla kalenin solundan auta çıktı.



23. dakikada Yeni Malatyaspor, öne geçti. Soldan Karim Hafez'in ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Tetteh, topu indirdi. Umut topuk pasıyla Adem'i gördü. Altıpas üzerinde topa dokunan Adem, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



45+2. dakikada Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol tarafından topu alan ve sürükleyen Tetteh, ceza alanı içinde Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



72. dakikada konuk ekip, golü buldu. Rahmanovic'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Diomande, dar açıdan sert şutla topu ağlara gönderdi: 2-1.



80. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği yakaladı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-2.



84. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yapılan ortaya Ahmet Çalık kafayı vurdu, dışarıya doğru giden topa arka direkte Cikalleshi kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.



