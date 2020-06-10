Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
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10 Haziran 2020 20:25
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 

Çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. 

Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı. 

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