Konyaspor, Gaziantep Basketbol maçına odaklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden AYOS Konyaspor Basketbol'un başantrenörü Engin Gençoğlu, ligdeki iyi başlangıçlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.



Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençoğlu, deplasmandaki Beşiktaş Emlakjet ve TOFAŞ galibiyetlerinin çok değerli olduğunu dile getirdi.



Bu iki galibiyet avantajlarını sürdürmek için Gaziantep Basketbol'u da yenmek istediklerini aktaran Gençoğlu, "Zor bir maç bizi bekliyor. Avrupa kupasında oynayan ve sonuna kadar gidebilecek bir takım. Lig de de iyiler. Kendi evimizde maç kaybetmek istemiyoruz. Hep kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Dersimize iyi çalıştık." dedi.



Gençoğlu, oyuncularının performansından memnun olduğunu, bunu da sahaya yansıttıklarını belirtti.



Yeşil-beyazlıların ABD'li pivotu Jordan Morgan da sezona iyi başladıklarını dile getirdi.



Başarısının takıma bağlı olduğuna değinen Morgan, "Kazandığımız iki maçla yetinmemeliyiz. Büyük bir potansiyelimiz var. Bunu daha sonraki maçlarda göstereceğimize inanıyorum." diye konuştu.



Antrenman



AYOS Konyaspor Basketbol, ligin 4. haftasında Gaziantep Basketbol ile 23 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda, başantrenör Engin Gençoğlu ve yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.



Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman teknik idmanla sona erdi.





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