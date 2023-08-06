Konyaspor, Galatasaraylı yıldız için bastırıyor!

Galatasaray Transfer Haberleri Son Dakika: Galatasaray'da beklenenin bir türlü veremeyen Olimpiu Morutan için Konyaspor görüşmeleri hızlandırdı. İşte transferin detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Galatasaraylı yıldız için bastırıyor!
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06 Ağustos 2023 15:33
Son güncelleme 06 Ağustos 2023 15:35
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Morutan'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Olimpiu Morutan için görüşmelerini sürdürüyor.

TÜM İMKANLAR ZORLANIYOR

Habere göre Süper Lig ekibi, Rumen oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor.

BONSERVİSİYLE GÖNDERMEYECEK

Sarı-kırmızılıların, Morutan'ı bonservisiyle elden çıkarma fikrine sıcak bakmadığı ve sadece kiralama tekliflerini değerlendireceği belirtildi.

ARABİSTAN'A RET!

İtalyan Seri B takımlarının radarında olan Rumen oyuncu için Suudi Arabistan'dan da bir öneri sunulduğu öğrenildi. Bunun 4.5 milyon euro düzeyinde olduğu belirtilirken, G.Saray, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmaya yanaşmadı. 

PISA RAKAMLARI

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu başka bir İtalyan temsilcisi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti. Morutan, Pisa'da 36 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

UEFA KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Olimpija ljubljana maçının kadrosunda Morutan'a yer vermedi.

Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.




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