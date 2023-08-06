Galatasaray'da bekleneni veremeyen Morutan'un geleceği belirsizliğini koruyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Olimpiu Morutan için görüşmelerini sürdürüyor.
TÜM İMKANLAR ZORLANIYOR
Habere göre Süper Lig ekibi, Rumen oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor.
BONSERVİSİYLE GÖNDERMEYECEK
Sarı-kırmızılıların, Morutan'ı bonservisiyle elden çıkarma fikrine sıcak bakmadığı ve sadece kiralama tekliflerini değerlendireceği belirtildi.
ARABİSTAN'A RET!
İtalyan Seri B takımlarının radarında olan Rumen oyuncu için Suudi Arabistan'dan da bir öneri sunulduğu öğrenildi. Bunun 4.5 milyon euro düzeyinde olduğu belirtilirken, G.Saray, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmaya yanaşmadı.
PISA RAKAMLARI
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu başka bir İtalyan temsilcisi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti. Morutan, Pisa'da 36 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
UEFA KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Olimpija ljubljana maçının kadrosunda Morutan'a yer vermedi.
Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Olimpiu Morutan için görüşmelerini sürdürüyor.
TÜM İMKANLAR ZORLANIYOR
Habere göre Süper Lig ekibi, Rumen oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor.
BONSERVİSİYLE GÖNDERMEYECEK
Sarı-kırmızılıların, Morutan'ı bonservisiyle elden çıkarma fikrine sıcak bakmadığı ve sadece kiralama tekliflerini değerlendireceği belirtildi.
ARABİSTAN'A RET!
İtalyan Seri B takımlarının radarında olan Rumen oyuncu için Suudi Arabistan'dan da bir öneri sunulduğu öğrenildi. Bunun 4.5 milyon euro düzeyinde olduğu belirtilirken, G.Saray, 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmaya yanaşmadı.
PISA RAKAMLARI
24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu başka bir İtalyan temsilcisi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti. Morutan, Pisa'da 36 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
UEFA KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Olimpija ljubljana maçının kadrosunda Morutan'a yer vermedi.
Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.