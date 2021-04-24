Konyaspor, Galatasaray öncesi ağır yaralı

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Hatayspor 0-0 berabere kalırken, ev sahibi ekipte iki önemli isim cezalı duruma düştü



Konyaspor'un hafta içinde Galatasaray ile oynayacağı maçta Skubic ve Abdülkerim Bardakçı, forma giyemeyecek.



Sarı kart cezalısı durumuna düşen, maçın ardından ise itirazları sonrasında kırmızı kart gören Skubic ile 8 sarı karta ulaşan Abdülkerim yerine teknik direktör İlhan Palut başka alternatiflere yönelecek



