Konyaspor, Galatasaray maçında rekoru kaçırdı

Galatasaray deplasmanına rekor hedefiyle çıkan Konyaspor, daha ilk dakikada Oliveira'nın attığı golle maça hayal kırıklığıyla başladı.



İlk 6 maçı gol yemeden geçen Yeşil-Beyazlılar, dün akşam da kalesini kapatsaydı, Süper Lig tarihine adını yazdıracaktı.



Konyaspor için rüya gibi başlayan sezon, Galatasaray deplasmanıyla birlikte tarihe altın harflerle yazılmak üzereydi. Ancak henüz ilk dakikada Boey'nin asisti ve Oliveira'nın vuruşuyla gelen gol, Konya'nın maça hayal kırıklığıyla başlamasına yol açtı. Ligin ilk 6 haftasını gol bile yemeden, namağlup lider olarak geçen İlhan Palut'un öğrencileri, Galatasaray sınavında da kalesini gole kapatabilseydi, tarihe geçecekti. Ligde ilk 7 hafta boyunca gol yemeyen ilk takım, Konyaspor olacaktı. Ancak Galatasaray, Nef Stadı'nda Konya'nın rekoruna izin vermedi. Yeşil-Beyazlılar, ligdeki son golü de geçen sezon Vodafone Park'taki Beşiktaş maçında son dakikada yemişti.



Konyaspor lider gibi oynadı



Nef Stadı'na namağlup lider olarak çıkan Konyaspor, gol yememe rekoru ve skordan bağımsız olarak, lidere yakışır bir mücadele ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda direkten dönen toplar ve Muslera'nın kurtarışları Cim Bom'u oyunda tuttu.



Konyaspor için her ne kadar ilk 7 haftada gol yememe rekoru bir başka bahara kalsa da, ortaya konan futbol , Yeşil-Beyazlı ekibin liderliğinin tesadüfi olmadığını kanıtladı. Skordan bağımsız olarak, henüz ilk dakikada yenen gole ve Galatasaray'ın tribün desteğine rağmen, ilk devrenin yıldızlaşan ismi Muslera'ydı. Uruguaylı file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla Galatasaray'ı oyunda tutarken, Hadziahmetovic ve Endri'nin direkten dönen 2 nefis şutu, Konyaspor açısından şanssız pozisyonlardı.



Palut'un yıldızı parlıyor



Konyaspor'un başarısının baş mimarlarından teknik direktör İlhan Palut, Galatasaray sınavına tamamen 3 puan hedefiyle hazırlandıklarını belirtirken, gol yememe rekoruyla ilgili olarak mücadele öncesinde şunları söyledi: "Aman gol yemeyelim, rekor kıralım baskısını oyuncularımızın üzerinde kurmuyoruz. Bir gün elbette gol yiyeceğiz. Temel amacımız takım savunmasını iyi yapmaya devam etmek." Palut, bu sözlerin ardından yedikleri gole rağmen, ortaya koydukları mücadeleden çok memnun.



Şimdi sıra Başakşehir'in



Konyaspor'un Nef Stadı'nda bıraktığı rekor şansı için bu kez sıra Başakşehir'e geçmiş oldu. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri de 1 haftayı BAY geçtiği için toplam 5 karşılaşmayı gol yemeden kapattı. Başakşehir bu hafta Karagümrük'ten gol yemezse, bir sonraki maçta Ankaragücü deplasmanında ilk 7 haftalık gol yememe rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.















