Konyaspor Galatasaray maçı İZLE (bein sports izle linki)

KONYASPOR GALATASARAY: SON DURUM





Galatasaray ligde çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.

Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurdato ve Edouk sakatlıkları nedeniiyle Galatasaray'a karşı olmayacak isimler.

Galatasaray'da Falcao, Etebo, Feghouli, Omar sakatlığı; Emre Kılınç, Arda ve Marcao ise cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak.





GALATASARAY'DA HANGİ OYUNCULAR CEZA SINIRINDA?



Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



GALATASARAY, 27 MAÇTIR KONYASPOR'A YENİLMEDİ



Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 27 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 27 karşılaşmadan 20'sini yitirdi, 7'sinde berabere kaldı, 17 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray, Süper Lig'de son 27 maçtır Konyaspor'a yenilmiyor; 17 yıl. pic.twitter.com/Cb7RfzhgWP



— Sporx (@sporx) January 5, 2021

KONYASPOR - GALATASARAY: 29. MAÇ



Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de salı günü 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 38 maçtan 28'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 75 golüne, yeşil-beyazlılar 21 golle yanıt verebildi. Takımlar arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Konya'daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.



KONYASPOR - GALATASARAY: KONYA'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 19 maçta galibiyet sayılarında 13-2 önde bulunuyor. İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.





Sehic

Skubic

Ahmet Çalık

Abdülkerim Bardakçı

Guilherme

Hadziahmetovic

Jevtovic

Shengelia

Daci

Cikalleshi

Kravets

Okan

Linnes

Luyindama

Donk

Saracchi

Taylan

Oğulcan

Belhanda

Ömer

Emre Akbaba

Diagne

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

