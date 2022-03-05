Konyaspor Galatasaray maçı BEIN izle, GS maçı linki

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Konya'daki maçlar



Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 20 maçta galibiyet sayılarında 13-3 önde bulunuyor.



İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.





