Konyaspor Galatasaray maçı BEIN izle, GS maçı linki

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05 Mart 2022 18:44
Konyaspor Galatasaray maçı BEIN izle, GS maçı linki
Konyaspor Galatasaray beIN Sports  1 izleSpor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Galatasaray Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA






KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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İki takımın eksikleri

Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı Eray Birniçan dışında eksik bulunmuyor.

Galatasaray'da Feghouli, Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve İsmail Çipe kadroya alınmadı.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya. Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

42. randevu

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, sahasında 1-0 kazanmıştı.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi. Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren İttifak Holding Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor
Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku, Soner, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan



Galatasaray
Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Omar, Pulgar, Taylan, Kerem, Berkan, Babel, Muhammed



3 isim ceza sınırında

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed kart görmeleri durumunda 29. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 20 maçta galibiyet sayılarında 13-3 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.


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