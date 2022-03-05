Konyaspor Galatasaray CANLI İZLE, Konya GS maçı izle

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Konya'daki maçlar



Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 20 maçta galibiyet sayılarında 13-3 önde bulunuyor.



İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.



KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya. Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.



42. randevu



Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 41 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, sahasında 1-0 kazanmıştı.



KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi. Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren İttifak Holding Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

