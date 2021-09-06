Konyaspor: "Fiyat yükseldi, transfer iptal"

Konyaspor, geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa'da oynayan Isaac Thelin'in transferinin "menajerinin fiyat yükseltmesi" nedeniyle gerçekleşmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor: 'Fiyat yükseldi, transfer iptal'
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06 Eylül 2021 18:48
Konyaspor, Isaac Thelin transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün imza atılması beklenen Isaac Thelin transferi, basında çıkan 'transfer bitti' haberleri sonrası menajerinin fiyat yükseltmesi sonucu tarafımızca iptal edilmiştir. Konyaspor'umuzun finansal yapısını görmezden gelerek adım atmama kararlılığımız sürecektir." ifadeleri kullanıldı.

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