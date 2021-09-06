Konyaspor: 'Fiyat yükseldi, transfer iptal'

Konyaspor, Isaac Thelin transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün imza atılması beklenen Isaac Thelin transferi, basında çıkan 'transfer bitti' haberleri sonrası menajerinin fiyat yükseltmesi sonucu tarafımızca iptal edilmiştir. Konyaspor'umuzun finansal yapısını görmezden gelerek adım atmama kararlılığımız sürecektir." ifadeleri kullanıldı.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün imza atılması beklenen Isaac Thelin transferi, basında çıkan 'transfer bitti' haberleri sonrası menajerinin fiyat yükseltmesi sonucu tarafımızca iptal edilmiştir. Konyaspor'umuzun finansal yapısını görmezden gelerek adım atmama kararlılığımız sürecektir." ifadeleri kullanıldı.