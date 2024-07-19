Konyaspor, Fenerbahçeli iki golcüyü istiyor

Forvet arayışlarını sürdüren Konyaspor'un gündeminde Fenerbahçeli Umut Nayir'le Serdar Dursun yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE UMUT'UN BİLETİ KESİLDİ
Umut Nayir'le ilgili Fenerbahçe kararını verdi. Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler Umut Nayir'in bileti kesildi. İstanbul ekibi geçen sezonun yarısını küme düşen Pendikspor'da geçiren Umut Nayir için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
SERDAR DURSUN'UN BONSERVİSİ ELİNDE
Konyaspor'un da gündeminde olan bir isim de Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun. Fatih Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Dursun, geçen sezon Fenerbahçe'ye ise kiralık olarak gelmişti. Sezonun tamamlanmasıyla iki kulüple de mukavelesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.
TEKLİFLER ÇOĞALIYOR
Öte yandan hem Umut Nayir hem de Serdar Dursun birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Umut için; Süper Lig'den Gaziantep FK, Antalyaspor'un yanı sıra 1. Lig'den Kocaelispor, Serdar Dursun içinse Süper Lig'den Gaziantep FK ve Göztepe ile 1. Lig ekibi Kocaelispor'un girişimde bulunduğu biliniyor.
SORUN YÜKSEK MAAŞ TALEBİ
Umut Nayir ve Serdar Dursun transferinde Konyaspor için en büyük sorun para. Serdar Dursun'un taliplerinden 750 bin euro, Umut Nayir'in ise 800-850 bin euro dolayında garanti ücret istediği basına yansıdı.
Hem bütçe disiplini hem de takım için dengeler açısından oyuncu ücretlerinde tavan olarak 500 bin euroyu geçmeyen geçmek de istemediği bilinen Konyaspor açısından bu transferlerin gerçekleşmesi için Serdar Dursun ve Umut Nayir'in maaşlarında indirime gitmesi şart gibi gözüküyor. Yeşil-beyazlıla iki oyuncuyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam ediyor. [Kaynak: Pusula Haber]
FENERBAHÇE'DE UMUT'UN BİLETİ KESİLDİ
Umut Nayir'le ilgili Fenerbahçe kararını verdi. Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler Umut Nayir'in bileti kesildi. İstanbul ekibi geçen sezonun yarısını küme düşen Pendikspor'da geçiren Umut Nayir için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
SERDAR DURSUN'UN BONSERVİSİ ELİNDE
Konyaspor'un da gündeminde olan bir isim de Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun. Fatih Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Dursun, geçen sezon Fenerbahçe'ye ise kiralık olarak gelmişti. Sezonun tamamlanmasıyla iki kulüple de mukavelesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.
TEKLİFLER ÇOĞALIYOR
Öte yandan hem Umut Nayir hem de Serdar Dursun birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Umut için; Süper Lig'den Gaziantep FK, Antalyaspor'un yanı sıra 1. Lig'den Kocaelispor, Serdar Dursun içinse Süper Lig'den Gaziantep FK ve Göztepe ile 1. Lig ekibi Kocaelispor'un girişimde bulunduğu biliniyor.
SORUN YÜKSEK MAAŞ TALEBİ
Umut Nayir ve Serdar Dursun transferinde Konyaspor için en büyük sorun para. Serdar Dursun'un taliplerinden 750 bin euro, Umut Nayir'in ise 800-850 bin euro dolayında garanti ücret istediği basına yansıdı.
Hem bütçe disiplini hem de takım için dengeler açısından oyuncu ücretlerinde tavan olarak 500 bin euroyu geçmeyen geçmek de istemediği bilinen Konyaspor açısından bu transferlerin gerçekleşmesi için Serdar Dursun ve Umut Nayir'in maaşlarında indirime gitmesi şart gibi gözüküyor. Yeşil-beyazlıla iki oyuncuyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam ediyor. [Kaynak: Pusula Haber]
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