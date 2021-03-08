Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek ve mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.Fenerbahçe haftaya 55 puanla 3. sırada giriyor.Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Diomande, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Daci.Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Samuel, Thiam, Valencia.Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek.Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya'da olmayacak.Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında yer almayacak.Diğer yandan sarı kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor.Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi.Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.