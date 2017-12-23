Fenerbahçe

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İyi başlayamadığı ligin son haftalarında arka arkaya aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, zirve yarışına ortak oldu. Ligde geride kalan 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe , 32 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe



Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atikerile karşılaşacak.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.SerkanSkubicSelimFilipovicFerhatJonssonMokeÖmerMehdiMilosevicEzekielVolkanDirarIslaNetoHasan AliJosefTopalAatıfGiulianoValbuenaSoldadoAtiker Konyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14 puan toplayarak haftaya 14. sırada girdi., cezalı oyuncularından dolayı savunmada sıkıntı yaşıyor.Sarı-lacivertli ekipte, Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen savunma oyuncuları Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Şener Özbayraklı, Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.'de sakatlığı bulunan ve hafta içi takımla çalışamayan Hollandalı golcü Vincent Janssen'in de Atiker Konyaspor'a karşı oynamasının zor olduğu öğrenildi.Sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Atiker Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek., Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.Ligde son olarak 11. haftada 1-1 sona eren Osmanlıspor mücadelesinde puan kaybı yaşayan sarı-lacivertli takım, sonrasında çıktığı 5 müsabakayı kazandı., ligde son 9 karşılaşmada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımı Atiker Konyaspor'a karşı ayrıldıktan sonra ilk kez rakip olacak.Konya temsilcisinde 3 sezon görev yapan Kocaman, yeşil-beyazlı kulübe tarihinde ilkleri yaşattı. Konyaspor, Kocaman yönetiminde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.Kocaman, geçen sezonun bitmesiyle'nin başına geçmişti.ile Atiker Konyaspor, ligde 33. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan veile toplam 32 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi., rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 3 randevuda elde etti.'nin toplam 91 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 36 golle yanıt verdi.Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakada1-0 galip geldi, İstanbul'da ise Konyaspor 3-2 kazandı.ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 16 kez karşı karşıya geldi.Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, bir müsabaka da berabere bitti., Konya'da 42 gol attı, kalesinde 22 gol gördü., Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.Konyaspor isekarşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.Bu arada, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol at