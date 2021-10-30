Konyaspor Fenerbahçe CANLI İZLE, FB Konyaspor maçı izle

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Fırat Aydınus'un düdük çalacağı Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı. pic.twitter.com/syAW5HlvbS



— Sporx (@sporx) October 30, 2021

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.



Fenerbahçe'de cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra Serdar Aziz ve Mesut Özil maçta forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Bytqi, Amir, Oğulcan, Serdar, Endri, Hassan

Altay, Szalai, Kim, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Sosa, Nazım, Rossi, Pelkas, Valencia

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 20 kez konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.

Fenerbahçe, Konya'da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.