Konyaspor - Fenerbahçe: 43. randevu

Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak Konyaspor ve Fenerbahçe, 43. kez rakip olacaklar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor - Fenerbahçe: 43. randevu
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28 Ağustos 2022 15:32
Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de pazartesi 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 32'sini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 108 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 47 gol kaydetti.

Konya'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 21 kez konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.

Fenerbahçe, Konya'da 48 gol attı, kalesinde ise 26 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 2-1 kaybetmişti.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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