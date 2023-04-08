Konyaspor evinde Darüşşafaka'yı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 83-73 yendi.
Ligde 9 maç sonra kazanan AYOS Konyaspor Basketbol, 7. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, İsmail Binbir
AYOS Konyaspor Basketbol: Sinan Sağlam 11, Sulaimon 18, Perez 7, Erkin Şenel 7, Badzim 23, Schilling 9, Morgan 8
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 16, Doğuş Özdemiroğlu 11, Can Korkmaz 18, White 7, Mooney 5, Mc Cullough 4, Ercan Osmani 6, Starks 6
1. Periyot: 27-15
Devre: 52-39
3. Periyot: 64-56
Beş faulle çıkan: 37.05 Olaseni (Darüşşafaka Lassa), 39.49 Schilling (AYOS Konyaspor)
Ligde 9 maç sonra kazanan AYOS Konyaspor Basketbol, 7. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Selçuklu Belediyesi
Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, İsmail Binbir
AYOS Konyaspor Basketbol: Sinan Sağlam 11, Sulaimon 18, Perez 7, Erkin Şenel 7, Badzim 23, Schilling 9, Morgan 8
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 16, Doğuş Özdemiroğlu 11, Can Korkmaz 18, White 7, Mooney 5, Mc Cullough 4, Ercan Osmani 6, Starks 6
1. Periyot: 27-15
Devre: 52-39
3. Periyot: 64-56
Beş faulle çıkan: 37.05 Olaseni (Darüşşafaka Lassa), 39.49 Schilling (AYOS Konyaspor)
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