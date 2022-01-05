Konyaspor, Ekuban transferinde sona yaklaştı!

Caleb Ekuban Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İttifak Holding Konyaspor, Ganalı oyuncuyu kadrosuna katma konusunda sona yaklaştı.



NTV Spor'un haberine göre; İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Ekuban transferinde önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Transferin yüzde 70 gerçekleşebileceğini açıklayan Özgökçen, "Ekuban ismi bize önerilince teknik direktörümüz ile konuştum. İlhan Palut, Ekuban'ı takımında görmek istediğini bana iletti. Girişimlere başladık. Genoa 6 Ocak'ta Sassuolo ile oynayacak. O maçtan sonra transferin durumu netleşecek. İtalyan kulübü ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 70 aşama kaydettik" dedi.



2018-2021 yılları arasında 3 sezon Trabzonspor forması giyen Ganalı oyuncu, bu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu. İtalyan ekinde 17 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.



Calep Ekuban'ın ismi Beşiktaş ile de anılmış ancak siyah beyazlı kulüpten konu ile ilgili açıklama yapılmamıştı.



