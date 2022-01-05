Konyaspor, Ekuban transferinde sona yaklaştı!

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ile de anılan Caleb Ekuban'ı kadrosuna katma konusunda sona yaklaştı.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Konyaspor, Ekuban transferinde sona yaklaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2022 13:42
Caleb Ekuban Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İttifak Holding Konyaspor, Ganalı oyuncuyu kadrosuna katma konusunda sona yaklaştı.

NTV Spor'un haberine göre; İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Ekuban transferinde önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Transferin yüzde 70 gerçekleşebileceğini açıklayan Özgökçen, "Ekuban ismi bize önerilince teknik direktörümüz ile konuştum. İlhan Palut, Ekuban'ı takımında görmek istediğini bana iletti. Girişimlere başladık. Genoa 6 Ocak'ta Sassuolo ile oynayacak. O maçtan sonra transferin durumu netleşecek. İtalyan kulübü ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 70 aşama kaydettik" dedi.

2018-2021 yılları arasında 3 sezon Trabzonspor forması giyen Ganalı oyuncu, bu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu. İtalyan ekinde 17 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

Calep Ekuban'ın ismi Beşiktaş ile de anılmış ancak siyah beyazlı kulüpten konu ile ilgili açıklama yapılmamıştı.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.