Konyaspor durmak bilmiyor!

İç sahada oynadığı son 16 Süper Lig maçında yenilmeyen Konyaspor (9G-7B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi durumunda.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor durmak bilmiyor!
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28 Aralık 2021 12:09
Sahasında oynadığı son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (9G-7B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi durumunda.

Puanını 39'a yükselten ve zirvedeki Trabzonspor'un en yakın takipçisi durumunda olan yeşil-beyazlı ekip, son dört maçını da kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarlamayı başardı. 
 

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