Konyaspor durmak bilmiyor!

Sahasında oynadığı son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (9G-7B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi durumunda.Puanını 39'a yükselten ve zirvedeki Trabzonspor'un en yakın takipçisi durumunda olan yeşil-beyazlı ekip, son dört maçını da kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarlamayı başardı.