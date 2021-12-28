Konyaspor durmak bilmiyor!

Sahasında oynadığı son 16 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (9G-7B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi durumunda.
Puanını 39'a yükselten ve zirvedeki Trabzonspor'un en yakın takipçisi durumunda olan yeşil-beyazlı ekip, son dört maçını da kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarlamayı başardı.
Puanını 39'a yükselten ve zirvedeki Trabzonspor'un en yakın takipçisi durumunda olan yeşil-beyazlı ekip, son dört maçını da kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini bu sezon ikinci kez tekrarlamayı başardı.