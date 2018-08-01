İsmi Atiker Konyaspor ile anılan Majeed Waris'in önümüzdeki sezon kiralık olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'te kiralık olarak forma giyeceği öne sürüldü.O Jogo'da yer alan haberde; Fransız kulübünün teknik direktörü Miguel Cardoso'nun bu transferi bizzat istediği ve hem Porto hem de oyuncuyla görüşerek transferi bitirdiği yazıldı. Waris Majeed'in 1 sezonluğuna satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.2014/15 sezonunda Trabzonspor forması da giyen 26 yaşındaki Waris Majeed, geçen sezon Lorient'ten Porto'ya kiralanmış ve sözleşme gereği 6 milyon Euro bonservisle Porto tarafından alınmıştı.