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Konyaspor derken Fransa'ya gidiyor!

Konyaspor ile adı anılan Waris Majeed'in, Porto'dan Nantes'e kiralık olarak gideceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Konyaspor derken Fransa'ya gidiyor!
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01 Ağustos 2018 17:46
İsmi Atiker Konyaspor ile anılan Majeed Waris'in önümüzdeki sezon kiralık olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'te kiralık olarak forma giyeceği öne sürüldü.

O Jogo'da yer alan haberde; Fransız kulübünün teknik direktörü Miguel Cardoso'nun bu transferi bizzat istediği ve hem Porto hem de oyuncuyla görüşerek transferi bitirdiği yazıldı. Waris Majeed'in 1 sezonluğuna satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

2014/15 sezonunda Trabzonspor forması da giyen 26 yaşındaki Waris Majeed, geçen sezon Lorient'ten Porto'ya kiralanmış ve sözleşme gereği 6 milyon Euro bonservisle Porto tarafından alınmıştı.

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