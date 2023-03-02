Konyaspor'dan transferde iki hamle

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen kulüplerimiz Hatayspor ve Gaziantep FK'da ter döken futbolcular kariyerlerine devam edebilmek adına Süper Lig ekipleriyle anlaşmaya devam ediyor.



Hatayspor'un bu sezon dikkat çeken isimlerinden biri olan Ze Luis de transfer sürecinin öne çıkan isimlerinden biriydi. Daha önce kariyerinde Porto forması giyen futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anıldıktan sonra Konyaspor'dan teklif aldı. Hatayspor formasıyla yeniden formunu yakalayan ve teknik direktör Volkan Demirel'in sıkça şans verdiği isimlerden biri olan Ze Luis'in transferi kısa sürede bitebilir.



Ze Luis'in yanı sıra Konyaspor'da hücum hattına bir takviye daha yapılacak. Gündeme gelen isim ise Gaziantep FK forması giyen Angelo Sagal oldu. İki sezondur Gaziantep FK'da ter döken oyuncunun durumu hakkında da yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildiği bilgisi var. Sagal ile Kasımpaşa da yakından ilgileniyor.





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