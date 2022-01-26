Konyaspor'dan Salih Uçan hamlesi! Görüşmeler başladı

Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer edilen Salih Uçan ilk 11'de şans bulamıyor. Uçan'a Süper Lig'den birçok talip çıktı...



Orta sahaya düşünülen Göztepeli Soner'i ikna edemeyen Konyaspor daha flaş bir ismin peşinde... Yeşil-Beyazlılar, Beşiktaş 'ta istediği kadar şans bulamayan Salih Uçan'ı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı.



İç Anadolu ekibi, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor. Yönetim bu konuda Beşiktaş'la kurulan ilk temastan olumlu yanıt aldı. Konyaspor'un Beşiktaş'a kiralama bedeli önerdiği kaydedilirken, transferde son sözü Salih'in söyleyeceği bildirildi. Birçok Anadolu takımından teklif alan Salih'in sezonu Beşiktaş'ta tamamlamak istediği konuşuluyor. Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'un da Salih'i takımında görmeyi çok istediği ve bizzat oyuncuyla görüşeceği belirtildi.



EKUBAN RAFA KALKTI



Öte yandan Konyaspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Ekuban transferinin tıkandığı ve rafa kalktığı da gelen haberler arasında. Anadolu Kartalı, başarılı oyuncunun kulübüyle anlaşmaya varmıştı, ancak Ekuban ailesini ikna edememişti.



