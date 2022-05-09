İttifak Holding Konyaspor forması giyen Barış Yardımcı, Fraport TAV Antalyaspor maçında verilen penaltı ile ilgili sert ifadeler kullandı.



Barış Yardımcı, "Böyle bir penaltı pozisyonu olamaz. Biz kendi başarımızla, kısıtlı bütçeyle, belki oyun planı ile bir yerlere geldik. Ama bugün verilen penaltı... Bir şeyler söyleyeceğim ceza almaktan korkuyorum ama alacaksam da alayım. Konyaspor'un hakkını savunmak zorundayım. Hocaya temas yok, penaltıyı iptal edeceksin diyorum. Penaltı mı diyorum, penaltı diyor, ne var diyorum, bir şey yok... Doğukan, yere düşerken kramp girdi dedi. Çocuk faul olmadığını kendisi söyledi. Bizi yukarıdan aşağıya mı çekmeye çalışıyorlar. Biz kendi haddimizle bir yerlere kadar geldik, bunu neden durdurmak istiyorsunuz. Anadolu kulüpleri neden başarısız olsun? Biz de belki seneye Avrupa'ya gideceğiz." dedi.



Tecrübeli futbolcu sözlerini, "Hakem kilitlenmiş, temas var diyor, ne teması? Vücut teması yok. Yazık değil mi, yazıklar olsun. Biz bu sene başarılı olmak Avrupa'ya katılmak istiyoruz ama bırakmıyorlar. Ya bırakmıyorlar ya da sakarlıkları bu maçlara denk geliyor. Şikayetçiyiz, bu işin arkasını bırakmayacağız. Biz Konyaspor'uz kimse bizim hakkımızı yiyemez. Elimizle, gücümüzle buraya kadar geldik. Kimsenin ağababası değiliz biz. Ben normalde böyle bir üslupla konuşmam ama zoruma gitti." ifadeleriyle tamamladı.





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