Konyaspor'dan on numara transfer!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, on numara bölgesi için önemli bir ismi gündemine aldı.



Yeşil-beyazlılar, transferde gözünü Sırbistan'a dikti. Anadolu Kartalı, takımdan ayrılan Cekici ve Pozuelo'nun yerine Partizan Belgrad'da hem 10 numara hem de sol kanatta oynayabilen Danilo Pantic'in peşinde.



Kariyerinde Chelsea görmüş 26 yaşındaki Sırp maestro için yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alındı. Yeşil-beyazlıların Sırp teknik direktörü Stanojevic'in yakından tanıdığı Pantic'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi.



Kontratının son yılındaki genç maestro, geçen sezon 19 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.



