Konyaspor'dan on numara transfer!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor on numara bölgesine transfer yapmak istiyor. Yeşil-beyazlılar, Chelsea kariyerli, Partizan'ın 10 numarası Danilo Pantic'in peşinde. Stanojevic'in de yakından tanıdığı 26 yaşındaki Sırp, teklife sıcak bakıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Konyaspor'dan on numara transfer!
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06 Temmuz 2023 09:00
Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, on numara bölgesi için önemli bir ismi gündemine aldı.

Yeşil-beyazlılar, transferde gözünü Sırbistan'a dikti. Anadolu Kartalı, takımdan ayrılan Cekici ve Pozuelo'nun yerine Partizan Belgrad'da hem 10 numara hem de sol kanatta oynayabilen Danilo Pantic'in peşinde.

Kariyerinde Chelsea görmüş 26 yaşındaki Sırp maestro için yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alındı. Yeşil-beyazlıların Sırp teknik direktörü Stanojevic'in yakından tanıdığı Pantic'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Kontratının son yılındaki genç maestro, geçen sezon 19 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.  

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