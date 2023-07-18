Konyaspor'dan olağanüstü genel kurul kararı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan olağanüstü genel kurul kararı
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18 Temmuz 2023 14:54
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararının alındığı bildirildi.

Olağanüstü genel kurulun 1 Ağustos Salı günü saat 19.00'da Selçuklu Belediye Kongre Merkezi'nde toplanacağı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 8 Ağustos Salı günü aynı saatte ve yerde gerçekleştirileceği belirtildi.

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