Konyaspor'dan kupada tarihi sonuç: 9 gol

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor'u 9-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Konyaspor'dan kupada tarihi sonuç: 9 gol
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04 Aralık 2024 19:50
Son güncelleme 04 Aralık 2024 19:55
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Konyaspor, 2. Lig ekibi Kepezspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 9-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+1. dakikalarda Kramer, 11, 69 ve 85. dakikalarda Melih Bostan, 35. dakikada Prip, 42. dakikada Tunahan Taşçı, 77. dakikada Melih Bostan ve 89. dakikada Melih İbrahimoğlu kaydetti.

Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın Çorluspor karşısında aldığı 10-0'lık galibiyetinin ardından turnuvadaki en gollü ikinci maç oldu.

Konyaspor, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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