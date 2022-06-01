Konyaspor'dan Hüseyin Türkmen hamlesi

Sağ stoper arayışında olan geçtiğimiz sezonun flaş takımı Konyaspor, Hüseyin Türkmen'e talip oldu.



Devre arasında da adı Yeşil-Beyazlı kulüple anılan Hüseyin için Trabzonspor'un bonservis beklentisi var. Teknik direktör Abdullah Avcı daha önce 24 yaşındaki savunmacının ayrılmasına onay vermezken, bu kez teklifin durumuna göre Hüseyin Türkmen gidebilir.



Olası Konyaspor transferinde takas konusunun gündeme gelmesi yüksek ihtimal.



