Konyaspor'dan Gomis'e kanca

Galatasaray'ı 2017-18 sezonunda gol kralı olarak şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis, Konyaspor'un radarına girdi.
Teknik direktör İlhan Palut'un isteği doğrultusunda 36 yaşındaki Fransız forvetle yeşilbeyazlıların masaya oturduğu iddia edildi.
Deneyimli futbolcu, sözleşmesinin devam ettiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal Riyad'da bu sezon ikisi penaltıdan olmak üzere çıktığı 14 maçta 8 gol kaydetti.
Teknik direktör İlhan Palut'un isteği doğrultusunda 36 yaşındaki Fransız forvetle yeşilbeyazlıların masaya oturduğu iddia edildi.
Deneyimli futbolcu, sözleşmesinin devam ettiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal Riyad'da bu sezon ikisi penaltıdan olmak üzere çıktığı 14 maçta 8 gol kaydetti.